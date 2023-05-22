Украинские СМИ: Казахстан не утвердил посла Украины Гайдая из-за профнепригодности

Власти Казахстана отказались утверждать кандидатуру бывшего главы подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая на посту посла Украины, указав на желание иметь в стране в качестве украинского посла профессионального дипломата.

Как сообщает РИА Новости, об этом написала украинская газета «Зеркало недели».

«Как утверждают наши собеседники, казахская сторона мягко, но твёрдо дала понять, что хотела бы видеть на месте посла Украины в Казахстане профессионального дипломата», — отмечается в материале.

В связи с этим, как говорится в украинском СМИ, Казахстан отказался выдавать агреман Гайдаю.

В октябре 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский уволил посла страны в Казахстане Петра Врублевского, сделавшего скандальное заявление об «убийстве русских».