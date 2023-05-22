Около здания кабмина Армении идёт акция протеста родителей погибших в Нагорном Карабахе
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Как сообщает ТАСС, среди протестующих есть члены оппозиционных партий, деятели культуры и простые горожане. Люди ходят с фото Акопян и транспарантами, где написаны призывы её освободить.
Рядом дежурят усиленные наряды полиции, однако они не мешают проведению бессрочной акции протеста.
Ранее митингующие уже выходили на акцию в связи с арестом Акопян.
22 мая премьер-министр республики Никол Пашинян заявил о готовности Армении признать территориальную целостность Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км.