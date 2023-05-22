Около здания кабмина Армении идёт акция протеста родителей погибших в Нагорном Карабахе

Десятки родителей погибших во время военных действий в Нагорном Карабахе и их сторонников вышли в Ереване на бессрочную акцию у здания кабмина с требованием освободить Гаяне Акопян, которая находится под арестом по обвинению в похищении сына премьера Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает ТАСС, среди протестующих есть члены оппозиционных партий, деятели культуры и простые горожане. Люди ходят с фото Акопян и транспарантами, где написаны призывы её освободить.

Рядом дежурят усиленные наряды полиции, однако они не мешают проведению бессрочной акции протеста.

Ранее митингующие уже выходили на акцию в связи с арестом Акопян.

22 мая премьер-министр республики Никол Пашинян заявил о готовности Армении признать территориальную целостность Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км.