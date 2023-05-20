Сотни митингующих в Ереване направляются к зданию кабмина

Сотни митингующих в Ереване направляются к зданию армянского кабмина в связи с тем, что суд заключил под предварительный арест на один месяц Гаяне Акопян, обвиняемую в попытке похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота.

Об этом сообщает ТАСС.

После объявления женщине меры пресечения её соратники, родители погибших в Нагорном Карабахе солдат, начали шествие по центральному проспекту Аршакуняца к зданию правительства. Протестующие перекрыли проспект. К месту шествия стянуто множество полицейских.

Протест связан с информацией о том, что ранее газета, принадлежащая семье премьера Пашиняна, сообщила о попытке похищения Ашота Пашиняна, обвинив в этом членов организации «Зов сыновей», которая объединяет родителей погибших в Карабахе военных.

Ранее Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после появления в СМИ информации о попытке похищения сына премьер-министра Никола Пашиняна Ашота.