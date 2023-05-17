В Армении следователи возбудили дело после сообщения о попытке похищения сына Пашиняна

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после появления в СМИ информации о попытке похищения сына премьер-министра Никола Пашиняна Ашота.

Как пишет РИА Новости, об этом в своих соцсетях сообщил пресс-секретарь СК Гор Абрамян.

«Заявление, представленное в полицию Ашотом Пашиняном, было передано в Следственный комитет... В отделе по тяжким преступлениям управления СК по Еревану инициировано уголовное производство», — сказал он.

Он добавил, что в настоящий момент для выяснения всех деталей происшествия проводятся неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что армянские полицейские проверяют информацию о попытке похищения Ашота Пашиняна.