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В Армении следователи возбудили дело после сообщения о попытке похищения сына Пашиняна

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Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после появления в СМИ информации о попытке похищения сына премьер-министра Никола Пашиняна Ашота.
В Армении следователи возбудили дело после сообщения о попытке похищения сына Пашиняна
  • AFP
  • © Armenian Government

Как пишет РИА Новости, об этом в своих соцсетях сообщил пресс-секретарь СК Гор Абрамян.

«Заявление, представленное в полицию Ашотом Пашиняном, было передано в Следственный комитет... В отделе по тяжким преступлениям управления СК по Еревану инициировано уголовное производство», — сказал он.

Он добавил, что в настоящий момент для выяснения всех деталей происшествия проводятся неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что армянские полицейские проверяют информацию о попытке похищения Ашота Пашиняна.

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