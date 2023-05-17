Полиция проверяет сообщение о попытке похищения в Ереване сына Пашиняна
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Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе ведомства.
«Полиция получила сообщение, предпринимаются соответствующие мероприятия, подготовленные материалы будут направлены в следственный орган», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что бывший индийский депутат Атик Ахмад и его брат были застрелены в ходе нападения в северной Индии, произошедшего во время прямого эфира на ТВ.