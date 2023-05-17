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Полиция проверяет сообщение о попытке похищения в Ереване сына Пашиняна

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Армянские полицейские проверяют появившуюся в СМИ информацию о попытке похищения в Ереване сына премьер-министра страны Никола Пашиняна Ашота.
Полиция проверяет сообщение о попытке похищения в Ереване сына Пашиняна
  • globallookpress.com
  • © Ani Djaferian/Global Look Press

Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе ведомства.

«Полиция получила сообщение, предпринимаются соответствующие мероприятия, подготовленные материалы будут направлены в следственный орган», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что бывший индийский депутат Атик Ахмад и его брат были застрелены в ходе нападения в северной Индии, произошедшего во время прямого эфира на ТВ.

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