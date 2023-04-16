Бывшего индийского депутата и его брата убили в прямом эфире
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Инцидент произошёл в городе Праяградж в штате Уттар-Прадеш, когда Атик Ахмад и его брат Ашраф направлялись на медицинский осмотр.
Представитель полиции Рамит Шарма рассказал, что трое нападавших приехали на мотоциклах, представившись журналистами.
«Им удалось подобраться вплотную к Атику и его брату под предлогом записи и обстрелять их с близкого расстояния», — цитирует РИА Новости полицейского.
Он отметил, что Ахмад и его брат получили пулевые ранения в голову.
Нападавшие после стрельбы сдались полиции.
В 2019 году 60-летний Атик Ахмад был заключён под стражу после того, как его признали виновным в похищении адвоката Умеша Пала, который давал показания против него в качестве свидетеля по делу об убийстве депутата в 2005 году.