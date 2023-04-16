Бывшего индийского депутата и его брата убили в прямом эфире

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Бывший индийский депутат Атик Ахмад и его брат были застрелены в ходе нападения в северной Индии, произошедшего во время прямого эфира на ТВ.
Бывшего индийского депутата и его брата убили в прямом эфире
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Antonio Dávila Torres / EyeEm

Инцидент произошёл в городе Праяградж в штате Уттар-Прадеш, когда Атик Ахмад и его брат Ашраф направлялись на медицинский осмотр.

Представитель полиции Рамит Шарма рассказал, что трое нападавших приехали на мотоциклах, представившись журналистами.

«Им удалось подобраться вплотную к Атику и его брату под предлогом записи и обстрелять их с близкого расстояния», — цитирует РИА Новости полицейского.

Он отметил, что Ахмад и его брат получили пулевые ранения в голову.

Нападавшие после стрельбы сдались полиции.

В 2019 году 60-летний Атик Ахмад был заключён под стражу после того, как его признали виновным в похищении адвоката Умеша Пала, который давал показания против него в качестве свидетеля по делу об убийстве депутата в 2005 году.

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