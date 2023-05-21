Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ВС России уничтожили снарядом «Краснополь» склад боеприпасов ВСУ на Купянском направлении

Короткая ссылка
Вооружённые силы России уничтожили высокоточным боеприпасом «Краснополь» склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Тищенковка на Купянском направлении.

Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Авиацией группировки нанесены удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны», — говорится в заявлении.

Зыбинский добавил, что в ходе боевых действий на Купянском направлении также были уничтожены три миномётных расчёта и пикап с личным составом противника.

Ранее группировка «Центр» нанесла огневое поражение двум бригадам и одному полку ВСУ.

Также Минобороны России заявило о полном освобождении Артёмовска (Бахмута).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить