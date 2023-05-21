ВС России уничтожили снарядом «Краснополь» склад боеприпасов ВСУ на Купянском направлении
Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
«Авиацией группировки нанесены удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны», — говорится в заявлении.
Зыбинский добавил, что в ходе боевых действий на Купянском направлении также были уничтожены три миномётных расчёта и пикап с личным составом противника.
Ранее группировка «Центр» нанесла огневое поражение двум бригадам и одному полку ВСУ.
Также Минобороны России заявило о полном освобождении Артёмовска (Бахмута).