Вооружённые силы России уничтожили высокоточным боеприпасом «Краснополь» склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Тищенковка на Купянском направлении.

Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Авиацией группировки нанесены удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны», — говорится в заявлении.

Зыбинский добавил, что в ходе боевых действий на Купянском направлении также были уничтожены три миномётных расчёта и пикап с личным составом противника.

Ранее группировка «Центр» нанесла огневое поражение двум бригадам и одному полку ВСУ.

Также Минобороны России заявило о полном освобождении Артёмовска (Бахмута).