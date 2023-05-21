Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Группировка «Центр» нанесла огневое поражение двум бригадам и одному полку ВСУ

Короткая ссылка
Начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные вскрыли перемещения двух украинских бригад и одного полка и нанесли им огневое поражение.

Об этом информирует РИА Новости.

Речь идёт о 66-й механизированной, 58-й мотопехотной бригадах ВСУ и 15-м полке национальной гвардии Украины.

«Противник понёс значительные потери в личном составе и технике», — говорится в заявлении.

Савчук добавил, что расчётом РСЗО «Смерч» также были поражены позиции украинских военных на Краснолиманском направлении. 

Ранее ВКС России уничтожили около 20 боевиков ВСУ на острове Черкесский под Херсоном.

Также в Минобороны России сообщили об уничтожении под Харьковом украинской РЛС контрбатарейной борьбы из США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить