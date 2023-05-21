Группировка «Центр» нанесла огневое поражение двум бригадам и одному полку ВСУ

Начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные вскрыли перемещения двух украинских бригад и одного полка и нанесли им огневое поражение.

Об этом информирует РИА Новости.

Речь идёт о 66-й механизированной, 58-й мотопехотной бригадах ВСУ и 15-м полке национальной гвардии Украины.

«Противник понёс значительные потери в личном составе и технике», — говорится в заявлении.

Савчук добавил, что расчётом РСЗО «Смерч» также были поражены позиции украинских военных на Краснолиманском направлении.

Ранее ВКС России уничтожили около 20 боевиков ВСУ на острове Черкесский под Херсоном.

Также в Минобороны России сообщили об уничтожении под Харьковом украинской РЛС контрбатарейной борьбы из США.