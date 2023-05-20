Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ВКС России уничтожили около 20 боевиков ВСУ на острове Черкесский под Херсоном

Короткая ссылка
Российская авиация уничтожила до 20 украинских боевиков, занявших гражданские постройки на острове Черкесский на Днепре рядом с Херсоном.
ВКС России уничтожили около 20 боевиков ВСУ на острове Черкесский под Херсоном
  • РИА Новости

Об этом ТАСС рассказал представитель экстренных служб региона.

«Боевики ВСУ заняли гражданские строения на острове Черкесский на Днепре близ Херсона, но были уничтожены авиацией, поддерживающей группировку «Днепр», — отметил он.

По его словам, уничтожено до 20 боевиков.

Ранее Минобороны России сообщило, что ночью 19 мая российскими войсками был нанесён удар высокоточным оружием большой дальности по пунктам дислокации и складам боеприпасов, вооружения и техники украинской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить