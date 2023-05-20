ВКС России уничтожили около 20 боевиков ВСУ на острове Черкесский под Херсоном

Российская авиация уничтожила до 20 украинских боевиков, занявших гражданские постройки на острове Черкесский на Днепре рядом с Херсоном.

Об этом ТАСС рассказал представитель экстренных служб региона.

«Боевики ВСУ заняли гражданские строения на острове Черкесский на Днепре близ Херсона, но были уничтожены авиацией, поддерживающей группировку «Днепр», — отметил он.

По его словам, уничтожено до 20 боевиков.

Ранее Минобороны России сообщило, что ночью 19 мая российскими войсками был нанесён удар высокоточным оружием большой дальности по пунктам дислокации и складам боеприпасов, вооружения и техники украинской армии.