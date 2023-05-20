Минобороны: под Харьковом уничтожена украинская РЛС контрбатарейной борьбы из США
- РИА Новости
Об этом сообщило Министерство обороны России.
«В районе населённого пункта Копанки Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что авиация и артиллерия группировки войск «Центр» за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении более 60 военных ВСУ и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».