Российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы из США AN/TPQ-50.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

«В районе населённого пункта Копанки Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что авиация и артиллерия группировки войск «Центр» за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении более 60 военных ВСУ и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».