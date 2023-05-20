ВС России уничтожили более 60 военных и САУ «Гвоздика» на Краснолиманском направлении

Авиация и артиллерия группировки войск «Центр» за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении более 60 военных ВСУ и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Краснолиманском направлении... нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Площанка и Кузьмино Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Всего за сутки на этом направлении уничтожены более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, САУ «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Ранее российские войска за сутки уничтожили на Донецком направлении до 210 военнослужащих Вооружённых сил Украины.