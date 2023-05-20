ВС России уничтожили более 60 военных и САУ «Гвоздика» на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«На Краснолиманском направлении... нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Площанка и Кузьмино Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.
Всего за сутки на этом направлении уничтожены более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, САУ «Гвоздика», а также гаубица Д-30.
Ранее российские войска за сутки уничтожили на Донецком направлении до 210 военнослужащих Вооружённых сил Украины.