Президент Молдавии Санду: Россия весной пыталась свергнуть молдавское правительство

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Москва весной якобы пыталась «свергнуть» проевропейское правительство в Кишинёве и привести к власти пророссийские силы.

Об этом, как сообщает ТАСС, она рассказала в эфире телеканала Moldova 1.

Однако, по её словам, «планы свержения правительства провалились» из-за того, что власти Молдавии «располагали достаточной информацией».

Санду добавила, что Москва предпримет «новую попытку», однако конкретной информацией об этом она не обладает.

«Планы Кремля очевидны — это смена правительства в Кишинёве на пророссийское и использование Республики Молдова против Украины в этой войне», — заявила президент Молдавии.

Ранее Майя Санду заявила, что Молдавии невыгодно партнёрство со странами СНГ. Также она выступила за то, чтобы Молдавия стала членом ЕС как можно скорее.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Запад рассматривает Молдавию на роль следующей Украины. В Москве подчеркнули, что у Кишинёва не просматривается встречной готовности к диалогу с Москвой, выбор сделан в пользу нагнетания антироссийской истерии.

Кроме того, российский МИД опровергал заявления Санду о том, что у российской стороны есть план по «дестабилизации ситуации» в республике.