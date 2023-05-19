Экс-советник Пентагона Макгрегор: США могли потерять своих военных с Patriot в Киеве

ВС США могли потерять своих военных в Киеве в результате российского удара по ЗРК Patriot, считает экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Дело в том, что война есть война. Если уничтожается батарея Patriot в окрестностях Киева, что на самом деле и произошло, то ликвидируется и находящийся рядом персонал. Я уверен, что мы потеряли там своих военных», — сказал Макгрегор.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства. Американские чиновники после этого утверждали, что он получил незначительные повреждения.

Позднее российское военное ведомство заявило, что, по подтверждённым данным, 16 мая в Киеве были уничтожены пять пусковых установок и многофункциональная радиолокационная станция ракетного комплекса.

Military Watch Magazine отмечал, что комплекс Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить «Кинжал».