Экс-советник Пентагона Макгрегор: США могли потерять своих военных с Patriot в Киеве
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Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Дело в том, что война есть война. Если уничтожается батарея Patriot в окрестностях Киева, что на самом деле и произошло, то ликвидируется и находящийся рядом персонал. Я уверен, что мы потеряли там своих военных», — сказал Макгрегор.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства. Американские чиновники после этого утверждали, что он получил незначительные повреждения.
Позднее российское военное ведомство заявило, что, по подтверждённым данным, 16 мая в Киеве были уничтожены пять пусковых установок и многофункциональная радиолокационная станция ракетного комплекса.
Military Watch Magazine отмечал, что комплекс Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить «Кинжал».