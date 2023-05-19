Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

MWM: Patriot потерял 32 ракеты при попытке перехватить «Кинжал» в небе над Киевом

Короткая ссылка
Зенитный комплекс Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российский гиперзвуковой «Кинжал», уничтоживший американскую ЗРК.

Об этом пишет Military Watch Magazine.

«Все они вышли из строя, и только этот залп стоил примерно $96 млн.», — говорится в статье.

В публикации также отмечается, что из-за низкой степени мобильности американских ЗРК ВСУ не смогли перенести установки Patriot ближе к фронту для прикрытия своих войск.

Ранее китайская газета Sohu заявила, что планы украинского президента Владимира Зеленского атаковать Россию ЗРК Patriot рухнули из-за удара ракеты «Кинжал».

Как стало известно, 16 мая российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить