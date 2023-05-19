MWM: Patriot потерял 32 ракеты при попытке перехватить «Кинжал» в небе над Киевом

Зенитный комплекс Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российский гиперзвуковой «Кинжал», уничтоживший американскую ЗРК.

Об этом пишет Military Watch Magazine.

«Все они вышли из строя, и только этот залп стоил примерно $96 млн.», — говорится в статье.

В публикации также отмечается, что из-за низкой степени мобильности американских ЗРК ВСУ не смогли перенести установки Patriot ближе к фронту для прикрытия своих войск.

Ранее китайская газета Sohu заявила, что планы украинского президента Владимира Зеленского атаковать Россию ЗРК Patriot рухнули из-за удара ракеты «Кинжал».

Как стало известно, 16 мая российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.