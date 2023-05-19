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Sohu: планы Зеленского атаковать Россию ЗРК Patriot рухнули из-за удара ракеты «Кинжал»

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Китайская газета Sohu заявила, что президент Владимир Путин обрушил планы украинского лидера Владимира Зеленского использовать западные зенитные ракетные комплексы Patriot против России недавним ударом ракеты «Кинжал».

По словам обозревателей, Зеленский собирался «безжалостно атаковать Россию» полученными недавно ЗРК Patriot американского производства.

«Всё пошло не по плану Киева», — приводит слова статьи РИА Новости.

Также китайская газета Sohu заявила, что удар ВС России по комплексу Patriot в Киеве оказался очень болезненным для США.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.

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