Sohu: планы Зеленского атаковать Россию ЗРК Patriot рухнули из-за удара ракеты «Кинжал»
По словам обозревателей, Зеленский собирался «безжалостно атаковать Россию» полученными недавно ЗРК Patriot американского производства.
«Всё пошло не по плану Киева», — приводит слова статьи РИА Новости.
Также китайская газета Sohu заявила, что удар ВС России по комплексу Patriot в Киеве оказался очень болезненным для США.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.