Спикер Рады Стефанчук: на Украину скоро прибудут дополнительные комплексы ПВО NASAMS

Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук заявил, что ВСУ вскоре получат дополнительные комплексы ПВО NASAMS.

«Посетил сегодня предприятие, где производят, в частности, ПВО NASAMS. Они есть на Украине, и нам нужно больше. И их будет больше!» — приводит РИА Новости слова Стефанчука в ходе его визита в Норвегию.

Он отметил, что говорил об увеличении поставок данных систем с председателем норвежского парламента Масудом Гарахани и главой компании Kongsberg Defence & Aerospace Эйриком Ли.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы военных и разведки Соединённых Штатов сообщило, что ресурсы ПВО среднего радиуса Украины будут полностью истощены к 23 мая.

В Пентагоне заявили, что система ПВО Украины остаётся главным приоритетом для США в вопросе помощи Киеву.