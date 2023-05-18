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Спикер Рады Стефанчук: на Украину скоро прибудут дополнительные комплексы ПВО NASAMS

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Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук заявил, что ВСУ вскоре получат дополнительные комплексы ПВО NASAMS.
Спикер Рады Стефанчук: на Украину скоро прибудут дополнительные комплексы ПВО NASAMS
  • РИА Новости

«Посетил сегодня предприятие, где производят, в частности, ПВО NASAMS. Они есть на Украине, и нам нужно больше. И их будет больше!» — приводит РИА Новости слова Стефанчука в ходе его визита в Норвегию.

Он отметил, что говорил об увеличении поставок данных систем с председателем норвежского парламента Масудом Гарахани и главой компании Kongsberg Defence & Aerospace Эйриком Ли.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы военных и разведки Соединённых Штатов сообщило, что ресурсы ПВО среднего радиуса Украины будут полностью истощены к 23 мая.

В Пентагоне заявили, что система ПВО Украины остаётся главным приоритетом для США в вопросе помощи Киеву.

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