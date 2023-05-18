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Экс-президент Украины Порошенко заявляет, что наступление ВСУ начнётся со дня на день

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко утверждает, что наступление украинских войск начнётся со дня на день.
Экс-президент Украины Порошенко заявляет, что наступление ВСУ начнётся со дня на день
  • globallookpress.com
  • © Petro Poroshenko

По его словам, украинские войска собираются атаковать в разных точках, пишет El Mundo.

Как писала Financial Times, украинские чиновники не уверены в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным.

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал самой большой дезинформацией заявления о возможности контрнаступления Вооружённых сил Украины. По его мнению, «один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумство».

Американская газета Politico утверждает, что власти США готовятся к тому, что украинский конфликт, вероятно, будет заморожен на многие годы или даже десятки лет на фоне растущего в администрации США ощущения, что предстоящее украинское наступление «не нанесёт России смертельный удар».

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