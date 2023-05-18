Politico: США готовятся к вероятной заморозке украинского конфликта на долгие годы

Власти США готовятся к тому, что украинский конфликт, вероятно, будет заморожен на многие годы или даже десятки лет, пишет Politico. Газета отмечает, что такой вариант уже обсуждается в администрации президента Джо Байдена, он также предусматривает проведение границ, которые бы Москва и Киев согласились не пересекать.

AP

© Libkos