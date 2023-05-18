Politico: США готовятся к вероятной заморозке украинского конфликта на долгие годы
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Эти границы не обязательно будут официальными, говорится в статье.
«Такие обсуждения — хотя и предварительные — проходили в различных ведомствах США и в Белом доме», — пишет издание.
Подобный сценарий становится всё более вероятным на фоне растущего в администрации США ощущения, что предстоящее украинское наступление «не нанесёт России смертельный удар», утверждают авторы.
В случае такой заморозки конфликта количество военных столкновений сократится, как и расходы на поддержку Киева со стороны Запада, отмечает газета.
Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач ранее заявил, что ЕС опасается «заморозки» конфликта на Украине.