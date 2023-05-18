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Politico: США готовятся к вероятной заморозке украинского конфликта на долгие годы

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Власти США готовятся к тому, что украинский конфликт, вероятно, будет заморожен на многие годы или даже десятки лет, пишет Politico. Газета отмечает, что такой вариант уже обсуждается в администрации президента Джо Байдена, он также предусматривает проведение границ, которые бы Москва и Киев согласились не пересекать.
Politico: США готовятся к вероятной заморозке украинского конфликта на долгие годы
  • AP
  • © Libkos

Эти границы не обязательно будут официальными, говорится в статье.

«Такие обсуждения — хотя и предварительные — проходили в различных ведомствах США и в Белом доме», — пишет издание.

Подобный сценарий становится всё более вероятным на фоне растущего в администрации США ощущения, что предстоящее украинское наступление «не нанесёт России смертельный удар», утверждают авторы.

В случае такой заморозки конфликта количество военных столкновений сократится, как и расходы на поддержку Киева со стороны Запада, отмечает газета.

Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач ранее заявил, что ЕС опасается «заморозки» конфликта на Украине.

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