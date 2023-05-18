Власти Польши: Евросоюз опасается заморозки конфликта на Украине

ЕС опасается «заморозки» конфликта на Украине.

Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции Zet.

«Есть такой риск — замораживания этого конфликта и размораживания его время от времени», — цитирует его РИА Новости.

Пшидач отметил, что это совершенно не в интересах Польши или какой-либо другой страны ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз на саммите G7 в Хиросиме будет настаивать на расширении и ускорении военной помощи Украине.

Министры финансов и главы центробанков стран G7 подтвердили намерение содействовать срочным и краткосрочным финансовым нуждам Украины и соседних стран.

Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС составила €16 млрд.