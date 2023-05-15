Фон дер Ляйен: ЕС на саммите G7 будет настаивать на расширении военной помощи Киеву

Евросоюз на саммите G7 в Хиросиме будет настаивать на расширении и ускорении военной помощи Украине.

Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я ожидаю, что лидеры поддержат два главных принципа. Первый — что мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько понадобится», — заявила фон дер Ляйен.

По её словам, Киеву сегодня требуется больше военной помощи.

Ранее агентство Reuters писало, что лидеры стран «группы семи» на саммите в Японии намерены объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора России.