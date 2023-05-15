Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Фон дер Ляйен: ЕС на саммите G7 будет настаивать на расширении военной помощи Киеву

Короткая ссылка
Евросоюз на саммите G7 в Хиросиме будет настаивать на расширении и ускорении военной помощи Украине.
Фон дер Ляйен: ЕС на саммите G7 будет настаивать на расширении военной помощи Киеву
  • РИА Новости

Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я ожидаю, что лидеры поддержат два главных принципа. Первый — что мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько понадобится», — заявила фон дер Ляйен.

По её словам, Киеву сегодня требуется больше военной помощи.

Ранее агентство Reuters писало, что лидеры стран «группы семи» на саммите в Японии намерены объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить