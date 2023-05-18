Додон заявил, что конфликт в Гагаузии может привести к дестабилизации ситуации в Молдавии

Конфликт в Гагаузии на фоне выборов может привести к дестабилизации ситуации по всей Молдавии.

Об этом заявил в интервью РИА Новости бывший президент Молдавии Игорь Додон.

«Я очень сильно опасаюсь, чтобы то, что происходит в Гагаузии, не было бы началом дестабилизации ситуации в целом по Молдавии, включая Приднестровье», — заявил он.

Додон выразил надежду на урегулирование ситуации.

Ранее Народное собрание Гагаузии утвердило решение об избрании главой автономии Евгении Гуцул.

Позже премьер-министр Молдавии Дорин Речан поставил под сомнение возможность взаимодействия с новым руководителем автономного территориального образования Гагаузия.