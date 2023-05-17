В Гагаузии пройдёт общенациональный митинг

В столице Гагаузии, городе Комрате, 21 мая пройдёт митинг в поддержку национальных интересов.

Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал гражданский активист автономии, глава наблюдательного совета общественной телерадиокомпании GRT Михаил Влах.

Он отметил, что митинг состоится на центральной площади города.

«Мы призываем поддержать его все политические силы, местные власти и общественных деятелей — всех, кто разделяет нашу повестку», — сказал Влах.

Ранее Народное собрание Гагаузии утвердило решение об избрании главой автономии Евгении Гуцул.

Позже премьер-министр Молдавии Дорин Речан поставил под сомнение возможность взаимодействия с новым руководителем автономного территориального образования Гагаузия.