Мэр Ясиноватой заявил, что жители не хотят эвакуироваться, несмотря на обстрелы ВСУ
- РИА Новости
«Эвакуацию мы проводили несколько раз, была полноценная возможность уехать. В данный момент мы также этот механизм задействуем, но желающих нет. Люди, которые находятся в городе, отказываются покидать его», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали пять человек.
Также поступила информация, что ВСУ ночью выпустили 28 снарядов по населённым пунктам Херсонской области.