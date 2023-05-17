Мэр Ясиноватой заявил, что жители не хотят эвакуироваться, несмотря на обстрелы ВСУ

Желающих покинуть Ясиноватую на фоне обстрелов ВСУ нет, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр города Дмитрий Шевченко.

«Эвакуацию мы проводили несколько раз, была полноценная возможность уехать. В данный момент мы также этот механизм задействуем, но желающих нет. Люди, которые находятся в городе, отказываются покидать его», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали пять человек.

Также поступила информация, что ВСУ ночью выпустили 28 снарядов по населённым пунктам Херсонской области.