Число пострадавших при обстреле ВСУ Ясиноватой возросло до пяти
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«Били фашисты по центру города «Градами». Не менее десяти снарядов. Ранения получили пять человек (четыре мужчины и женщина). Молимся за здоровье раненых», — сообщил он.
Мэр города призвал жителей к осторожности, не выходить на улицу без острой необходимости.
Ранее Шевченко сообщил о трёх раненых жителях.
Также поступила информация, что ВСУ ночью выпустили 28 снарядов по населённым пунктам Херсонской области.