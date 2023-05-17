Число пострадавших при обстреле ВСУ Ясиноватой возросло до пяти

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали пять человек, заявил мэр города Дмитрий Шевченко.

«Били фашисты по центру города «Градами». Не менее десяти снарядов. Ранения получили пять человек (четыре мужчины и женщина). Молимся за здоровье раненых», — сообщил он.

Мэр города призвал жителей к осторожности, не выходить на улицу без острой необходимости.

Ранее Шевченко сообщил о трёх раненых жителях.

Также поступила информация, что ВСУ ночью выпустили 28 снарядов по населённым пунктам Херсонской области.