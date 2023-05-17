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Число пострадавших при обстреле ВСУ Ясиноватой возросло до пяти

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При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали пять человек, заявил мэр города Дмитрий Шевченко.
Число пострадавших при обстреле ВСУ Ясиноватой возросло до пяти
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Били фашисты по центру города «Градами». Не менее десяти снарядов. Ранения получили пять человек (четыре мужчины и женщина). Молимся за здоровье раненых», — сообщил он.

Мэр города призвал жителей к осторожности, не выходить на улицу без острой необходимости.

Ранее Шевченко сообщил о трёх раненых жителях.

Также поступила информация, что ВСУ ночью выпустили 28 снарядов по населённым пунктам Херсонской области.

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