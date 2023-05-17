ТАСС: ВСУ ночью выпустили 28 снарядов по населённым пунктам Херсонской области
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Речь идёт о населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Алёшки и Рыбальче.
«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — говорится в сообщении.
Неделю назад в ВС России заявили об увеличении числа разведывательных беспилотников ВСУ под Каховкой.
Также сообщалось, что ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении.