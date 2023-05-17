ТАСС: ВСУ ночью выпустили 28 снарядов по населённым пунктам Херсонской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ночь на 17 мая выпустили 28 снарядов по гражданским объектам в населённых пунктах Херсонской области.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Речь идёт о населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Алёшки и Рыбальче.

«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — говорится в сообщении.

Неделю назад в ВС России заявили об увеличении числа разведывательных беспилотников ВСУ под Каховкой.

Также сообщалось, что ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении.