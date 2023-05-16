Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ТАСС: ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении

Короткая ссылка
Российские военные в ночь на 16 мая нанесли артиллерийский удар по месту временной дислокации подразделения боевиков ВСУ в промзоне Херсона.
ТАСС: ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении
  • РИА Новости

Об этом ТАСС рассказал представитель экстренных служб Херсонской области.

«Ночью по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в промышленной зоне города Херсона был нанесён артиллерийский удар», — отметил собеседник.

В результате удара ликвидированы восемь боевиков, четверо получили ранения. Также из строя выведено пять единиц украинской автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что в районе Херсона уничтожен склад боеприпасов украинских террористов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить