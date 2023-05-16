ТАСС: ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные в ночь на 16 мая нанесли артиллерийский удар по месту временной дислокации подразделения боевиков ВСУ в промзоне Херсона.

Об этом ТАСС рассказал представитель экстренных служб Херсонской области.

«Ночью по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в промышленной зоне города Херсона был нанесён артиллерийский удар», — отметил собеседник.

В результате удара ликвидированы восемь боевиков, четверо получили ранения. Также из строя выведено пять единиц украинской автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что в районе Херсона уничтожен склад боеприпасов украинских террористов.