ТАСС: ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении
- РИА Новости
Об этом ТАСС рассказал представитель экстренных служб Херсонской области.
«Ночью по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в промышленной зоне города Херсона был нанесён артиллерийский удар», — отметил собеседник.
В результате удара ликвидированы восемь боевиков, четверо получили ранения. Также из строя выведено пять единиц украинской автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что в районе Херсона уничтожен склад боеприпасов украинских террористов.