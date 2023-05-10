В ВС России заявили об увеличении числа разведывательных беспилотников ВСУ под Каховкой

Командир занимающей на левом берегу Днепра позиции роты с позывным Шило заявил об увеличении разведывательных беспилотников боевиков ВСУ в районе Каховки в Херсонской области.

«Сейчас у нас кратно увеличилось число вражеских беспилотников, которые проводят аэроразведку. Работают минимум по два беспилотника, они же наводят артиллерию на наши позиции», — цитирует его ТАСС.

Он также заявил о готовности российских военнослужащих к различным манёврам ВСУ на данном участке боевого соприкосновения.

«Наши парни наблюдают круглосуточно. Мы однозначно готовы к любым их действиям», — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинские боевики днём 9 мая начали наносить артиллерийские удары по Новой Каховке.