В ВС России заявили об увеличении числа разведывательных беспилотников ВСУ под Каховкой
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«Сейчас у нас кратно увеличилось число вражеских беспилотников, которые проводят аэроразведку. Работают минимум по два беспилотника, они же наводят артиллерию на наши позиции», — цитирует его ТАСС.
Он также заявил о готовности российских военнослужащих к различным манёврам ВСУ на данном участке боевого соприкосновения.
«Наши парни наблюдают круглосуточно. Мы однозначно готовы к любым их действиям», — добавил он.
Ранее сообщалось, что украинские боевики днём 9 мая начали наносить артиллерийские удары по Новой Каховке.