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Экс-советник Кучмы Соскин назвал разговорами маленького мальчика слова Зеленского о победе

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Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал разговорами «маленького мальчика в песочнице» заявления нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о скорой победе над Россией.
Экс-советник Кучмы Соскин назвал разговорами маленького мальчика слова Зеленского о победе
  • AP
  • © Adam Berry

«Эти залихватские заявления Зеленского, что будет контрнаступление, что мы победим — это всё разговоры маленького мальчика в песочнице», — сказал Соскин, слова которого приводит РИА Новости.

По его оценкам, вокруг Украины складывается сложная ситуация, а внутри страны сформировалось тяжёлое социальное, демографическое, духовное и национальное положение.

В частности, это связано с попытками искоренить русский язык, считает эксперт.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис написал в статье для 19FortyFive, что ситуация на Украине со временем будет развиваться в пользу России, поэтому рано или поздно украинский президент будет вынужден пойти на мирные переговоры, а Запад должен уже сейчас в частном порядке подталкивать Киев к этому.

Как писала «СТРАНА.ua», Зеленский признал, что ряд стран могут уменьшить поддержку Киева при неудачном наступлении ВСУ.

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