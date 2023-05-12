Офицер Дэвис: Зеленский будет вынужден пойти на переговоры после провала контрнаступления
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Автор уверен, что, как только украинское наступление завершится, независимо от того, насколько оно будет успешным, «почти наверняка последует российская контратака».
«Тогда Украина в течение многих месяцев будет уязвима для такой атаки, поскольку у неё будет ещё меньше артиллерийских орудий, ракет ПВО и войск», — считает Дэвис.
В таком случае шансы Зеленского достичь своих целей и вытеснить войска России из зоны боевых действий станут «крайне малы», уверен эксперт.
«В конце концов Киев, скорее всего, будет вынужден добиваться прекращения боевых действий путём переговоров», — пишет он в статье под заголовком «Долгожданное наступление Украины: почему оно не победит Путина».
Ранее в Минобороны России сообщили, что общая обстановка в зоне проведения специальной военной операции находится под контролем российских военных.