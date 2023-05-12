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Офицер Дэвис: Зеленский будет вынужден пойти на переговоры после провала контрнаступления

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Ситуация на Украине со временем будет развиваться в пользу России, поэтому рано или поздно украинский президент Владимир Зеленский будет вынужден пойти на мирные переговоры, а Запад должен уже сейчас в частном порядке подталкивать Киев к этому, пишет подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
Офицер Дэвис: Зеленский будет вынужден пойти на переговоры после провала контрнаступления
  • Gettyimages.ru

Автор уверен, что, как только украинское наступление завершится, независимо от того, насколько оно будет успешным, «почти наверняка последует российская контратака».

«Тогда Украина в течение многих месяцев будет уязвима для такой атаки, поскольку у неё будет ещё меньше артиллерийских орудий, ракет ПВО и войск», — считает Дэвис.

В таком случае шансы Зеленского достичь своих целей и вытеснить войска России из зоны боевых действий станут «крайне малы», уверен эксперт.

«В конце концов Киев, скорее всего, будет вынужден добиваться прекращения боевых действий путём переговоров», — пишет он в статье под заголовком «Долгожданное наступление Украины: почему оно не победит Путина».

Ранее в Минобороны России сообщили, что общая обстановка в зоне проведения специальной военной операции находится под контролем российских военных.

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