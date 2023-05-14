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«СТРАНА.ua»: Зеленский допустил снижение поддержки Киева рядом стран при неудачном наступлении

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Ряд стран могут уменьшить поддержку Киева при неудачном контрнаступлении ВСУ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«СТРАНА.ua»: Зеленский допустил снижение поддержки Киева рядом стран при неудачном наступлении
  • AP
  • © Matthias Schrader

«Есть риск, что если наступательные действия будут не очень удачными, то будет уменьшаться поддержка», — приводит его слова на пресс-конференции в Берлине издание «СТРАНА.ua».

Зеленский подчеркнул, что такие решения могут принять страны, которые ранее не очень активно поддерживали Киев.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис написал в статье для 19FortyFive, что ситуация на Украине со временем будет развиваться в пользу России, поэтому рано или поздно украинский президент Владимир Зеленский будет вынужден пойти на мирные переговоры, а Запад должен уже сейчас в частном порядке подталкивать Киев к этому.

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