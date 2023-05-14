«СТРАНА.ua»: Зеленский допустил снижение поддержки Киева рядом стран при неудачном наступлении

Ряд стран могут уменьшить поддержку Киева при неудачном контрнаступлении ВСУ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть риск, что если наступательные действия будут не очень удачными, то будет уменьшаться поддержка», — приводит его слова на пресс-конференции в Берлине издание «СТРАНА.ua».

Зеленский подчеркнул, что такие решения могут принять страны, которые ранее не очень активно поддерживали Киев.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис написал в статье для 19FortyFive, что ситуация на Украине со временем будет развиваться в пользу России, поэтому рано или поздно украинский президент Владимир Зеленский будет вынужден пойти на мирные переговоры, а Запад должен уже сейчас в частном порядке подталкивать Киев к этому.