Замглавы офиса Зеленского Жовква: Украине не хватает оружия для начала контрнаступления
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«К сожалению, уровня оборудования, которое у нас есть, ещё недостаточно, чтобы начать контрнаступление», — сказал Жовква в интервью телеканалу Sky News.
По его словам, Зеленский отправился в поездку по европейским странам с целью запросить дополнительную военную помощь.
Он отметил, что в Киеве ожидают от контрнаступления максимального успеха.
Ранее Зеленский заявил, что ВСУ нужно ещё немного времени для проведения контрнаступления.
Как пишет Financial Times, украинские чиновники не уверены в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным.
Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер усомнился в том, что Вооружённые силы Украины могут начать контрнаступление.