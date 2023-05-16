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Замглавы офиса Зеленского Жовква: Украине не хватает оружия для начала контрнаступления

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Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинской армии не хватает оружия для начала контрнаступления.
Замглавы офиса Зеленского Жовква: Украине не хватает оружия для начала контрнаступления
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF

«К сожалению, уровня оборудования, которое у нас есть, ещё недостаточно, чтобы начать контрнаступление», — сказал Жовква в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, Зеленский отправился в поездку по европейским странам с целью запросить дополнительную военную помощь.

Он отметил, что в Киеве ожидают от контрнаступления максимального успеха.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ нужно ещё немного времени для проведения контрнаступления.

Как пишет Financial Times, украинские чиновники не уверены в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер усомнился в том, что Вооружённые силы Украины могут начать контрнаступление.

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