Foreign Affairs: контрнаступление ВСУ разрушит надежды Запада и даст преимущество России

Возможное украинское контрнаступление вряд ли оправдает надежды Запада, однако даст преимущество России.

Об этом пишут Майкл Кофман и Роб Ли в статье для издания Foreign Affairs.

«Западу пора начать активнее планировать будущее Украины, не зацикливаясь на одном лишь контрнаступлении», — говорится в материале.

Кофман и Ли отметили, что «конфликты бывает очень трудно завершить».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно ещё немного времени для проведения контрнаступления.

Как пишет Financial Times, украинские чиновники не уверены в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер усомнился в том, что Вооружённые силы Украины могут начать контрнаступление.