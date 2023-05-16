Foreign Affairs: контрнаступление ВСУ разрушит надежды Запада и даст преимущество России
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Об этом пишут Майкл Кофман и Роб Ли в статье для издания Foreign Affairs.
«Западу пора начать активнее планировать будущее Украины, не зацикливаясь на одном лишь контрнаступлении», — говорится в материале.
Кофман и Ли отметили, что «конфликты бывает очень трудно завершить».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно ещё немного времени для проведения контрнаступления.
Как пишет Financial Times, украинские чиновники не уверены в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным.
Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер усомнился в том, что Вооружённые силы Украины могут начать контрнаступление.