Пашинян заявил об опасениях Армении из-за возможности санкций за сотрудничество с Россией

Армения опасается западных санкций, которые могут ввести из-за сотрудничества с Россией. Об этом сообщил армянский премьер Никол Пашинян.

«Там, где есть возможность, мы с радостью идём навстречу российскому спросу. Санкции — наша красная линия», — сказал он в интервью чешскому журналу Respekt.

Пашинян добавил, что Ереван открыто заявляет о своей позиции Москве.

«Мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим попасть под санкции. Здесь нет никакого секрета», — сообщил политик.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Армении имеют блестящее будущее, несмотря на наличие чувствительных моментов.

В апреле Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе.