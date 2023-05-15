Пашинян заявил об опасениях Армении из-за возможности санкций за сотрудничество с Россией
- РИА Новости
«Там, где есть возможность, мы с радостью идём навстречу российскому спросу. Санкции — наша красная линия», — сказал он в интервью чешскому журналу Respekt.
Пашинян добавил, что Ереван открыто заявляет о своей позиции Москве.
«Мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим попасть под санкции. Здесь нет никакого секрета», — сообщил политик.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Армении имеют блестящее будущее, несмотря на наличие чувствительных моментов.
В апреле Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе.