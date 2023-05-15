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Пашинян заявил об опасениях Армении из-за возможности санкций за сотрудничество с Россией

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Армения опасается западных санкций, которые могут ввести из-за сотрудничества с Россией. Об этом сообщил армянский премьер Никол Пашинян.
Пашинян заявил об опасениях Армении из-за возможности санкций за сотрудничество с Россией
  • РИА Новости

«Там, где есть возможность, мы с радостью идём навстречу российскому спросу. Санкции — наша красная линия», — сказал он в интервью чешскому журналу Respekt.

Пашинян добавил, что Ереван открыто заявляет о своей позиции Москве.

«Мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим попасть под санкции. Здесь нет никакого секрета», — сообщил политик.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Армении имеют блестящее будущее, несмотря на наличие чувствительных моментов.

В апреле Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе.

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