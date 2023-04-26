Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе.
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

«Премьер-министр Никол Пашинян провёл телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Обсуждены вопросы, связанные с Лачинским коридором и гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе», — отмечается в заявлении.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов заявил, что в Закавказье сохраняется напряжённость как следствие многолетних противоречий между Арменией и Азербайджаном.

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