Генсек ОДКБ Тасмагамбетов назвал ситуацию в Закавказье по-прежнему напряжённой
Такое мнение он высказал на расширенном совещании руководства секретариата и объединённого штаба ОДКБ.
В секретариате ОДКБ по итогам мероприятия отметили, что Тасмагамбетов назвал ситуацию в Закавказье способной привести к серьёзной дестабилизации.
«Сохраняют актуальность риски, связанные с обстановкой в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе», — говорится в сообщении.
В феврале генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ остаётся сложной и напряжённой.