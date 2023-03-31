Генсек ОДКБ Тасмагамбетов назвал ситуацию в Закавказье по-прежнему напряжённой

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что в Закавказье сохраняется напряжённость как следствие многолетних противоречий между Арменией и Азербайджаном.

Такое мнение он высказал на расширенном совещании руководства секретариата и объединённого штаба ОДКБ.

В секретариате ОДКБ по итогам мероприятия отметили, что Тасмагамбетов назвал ситуацию в Закавказье способной привести к серьёзной дестабилизации.

«Сохраняют актуальность риски, связанные с обстановкой в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе», — говорится в сообщении.

В феврале генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ остаётся сложной и напряжённой.