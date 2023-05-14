Песков: у отношений России и Армении блестящее будущее

Отношения России и Армении имеют блестящее будущее, несмотря на наличие чувствительных моментов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что отношения стран, имеющие исторические корни, по-прежнему складываются как партнёрские.

«Мы убеждены, что они имеют и блестящее будущее. Безусловно, есть определённые чувствительные моменты», — приводит РИА Новости слова Пескова в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

26 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе.