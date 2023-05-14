Песков: у отношений России и Армении блестящее будущее
- РИА Новости
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Он отметил, что отношения стран, имеющие исторические корни, по-прежнему складываются как партнёрские.
«Мы убеждены, что они имеют и блестящее будущее. Безусловно, есть определённые чувствительные моменты», — приводит РИА Новости слова Пескова в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
26 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе.