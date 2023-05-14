РИА Новости: ВСУ превратили несколько сёл в Харьковской области в укрепрайоны
- AP
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«Есть ряд населённых пунктов, которые находятся на территории противника, превращены уже в укрепрайоны», — цитирует РИА Новости слова военного.
По его словам, мирных жителей в данных населённых пунктах нет, все здания используются для обороны.
Он отметил, что российские танкисты каждый день ведут борьбу с такими укрепрайонами.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах в Артёмовске в ДНР.