NYT: украинские военные в Артёмовске пожаловались на российские танки и артобстрелы

Вернувшиеся из Артёмовска (Бахмута) украинские военные рассказали о столкновениях с российскими танками и частых артобстрелах.

«Российские танки снятся нам в кошмарах… Артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары не прекращаются ни на минуту», — приводит газета The New York Times слова командира 24-й мотострелковой бригады ВСУ.

Украинский военный отметил, что противостоять российской армии сложно по причине нехватки ПТРК типа Javelin.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах в Артёмовске в ДНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что российские бойцы смогут взять под контроль Артёмовск.