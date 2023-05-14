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NYT: украинские военные в Артёмовске пожаловались на российские танки и артобстрелы

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Вернувшиеся из Артёмовска (Бахмута) украинские военные рассказали о столкновениях с российскими танками и частых артобстрелах.
NYT: украинские военные в Артёмовске пожаловались на российские танки и артобстрелы
  • РИА Новости

«Российские танки снятся нам в кошмарах… Артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары не прекращаются ни на минуту», — приводит газета The New York Times слова командира 24-й мотострелковой бригады ВСУ.

Украинский военный отметил, что противостоять российской армии сложно по причине нехватки ПТРК типа Javelin.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах в Артёмовске в ДНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что российские бойцы смогут взять под контроль Артёмовск.

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