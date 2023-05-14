РИА Новости: танки Т-80БВ доказали свою эффективность в ходе спецоперации
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«Танк Т-80БВ — машина хорошая, надёжная, достаточно актуальная. Задачи способна выполнять», — цитирует РИА Новости военнослужащего.
Он отметил, что стрельба ведётся как прямой наводкой, так и с закрытых позиций.
По его словам, данные машины каждый день участвуют в уничтожении живой силы противника, укрепрайонов, орудий.
Ранее Минобороны России заявило, что экипажи российских танков Т-90М интенсивно тренируются уничтожать на Украине принадлежащие странам Североатлантического альянса танки.