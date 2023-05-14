РИА Новости: танки Т-80БВ доказали свою эффективность в ходе спецоперации

Российские танки Т-80БВ доказали свою эффективность во время спецоперации на Украине, рассказал командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Бай.

«Танк Т-80БВ — машина хорошая, надёжная, достаточно актуальная. Задачи способна выполнять», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

Он отметил, что стрельба ведётся как прямой наводкой, так и с закрытых позиций.

По его словам, данные машины каждый день участвуют в уничтожении живой силы противника, укрепрайонов, орудий.

Ранее Минобороны России заявило, что экипажи российских танков Т-90М интенсивно тренируются уничтожать на Украине принадлежащие странам Североатлантического альянса танки.