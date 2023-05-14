Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РИА Новости: танки Т-80БВ доказали свою эффективность в ходе спецоперации

Короткая ссылка
Российские танки Т-80БВ доказали свою эффективность во время спецоперации на Украине, рассказал командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Бай.
РИА Новости: танки Т-80БВ доказали свою эффективность в ходе спецоперации
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Танк Т-80БВ — машина хорошая, надёжная, достаточно актуальная. Задачи способна выполнять», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

Он отметил, что стрельба ведётся как прямой наводкой, так и с закрытых позиций.

По его словам, данные машины каждый день участвуют в уничтожении живой силы противника, укрепрайонов, орудий.

Ранее Минобороны России заявило, что экипажи российских танков Т-90М интенсивно тренируются уничтожать на Украине принадлежащие странам Североатлантического альянса танки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить