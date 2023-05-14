Зеленский напомнил, что Трамп не смог положить конец конфликту в Донбассе
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«Хочу напомнить, что президент Трамп в любом случае был президентом... Я не уверен, что он тогда был глубоко погружён в этот вопрос, но тем не менее он не решил вопрос», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Трамп выступил против продолжения боевых действий на Украине из-за угрозы начала глобальной войны.
Как писало издание Politico, американская администрация готовится к тому, что неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины приведёт к критике в адрес Вашингтона.
The New York Times отмечает, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.