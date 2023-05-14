Спикер Воздушных сил ВСУ не подтвердил применение ракет Storm Shadow по территории России

Советник командования украинских ВВС Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада» не подтвердил применение британских крылатых ракет Storm Shadow для ударов по российской территории.

Об этом информирует РИА Новости.

Отвечая на вопрос, сообщат ли украинские власти о начале использования Storm Shadow, или население Украины увидит результат, Игнат отметил, что «вопрос с ракетами решён, всё уже продумано».

«Думаю, вы правы», — ответил он на вторую часть вопроса.

Ранее украинский генерал-майор Сергей Кривонос сообщил, что у российских войск есть существенные преимущества перед ВСУ.

В свою очередь, в российском Минобороны заявили, что удар ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два боевых самолёта ВСУ, которые затем были сбиты истребителями России.