Спикер Воздушных сил ВСУ не подтвердил применение ракет Storm Shadow по территории России
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Об этом информирует РИА Новости.
Отвечая на вопрос, сообщат ли украинские власти о начале использования Storm Shadow, или население Украины увидит результат, Игнат отметил, что «вопрос с ракетами решён, всё уже продумано».
«Думаю, вы правы», — ответил он на вторую часть вопроса.
Ранее украинский генерал-майор Сергей Кривонос сообщил, что у российских войск есть существенные преимущества перед ВСУ.
В свою очередь, в российском Минобороны заявили, что удар ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два боевых самолёта ВСУ, которые затем были сбиты истребителями России.