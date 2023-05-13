На Запорожской АЭС сообщили, что радиационная обстановка на территории станции в норме

Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС в норме, сообщается на официальном сайте ЗАЭС.

«Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне не превышает значений, установленных нормами и правилами по радиационной безопасности... Нарушений в работе АЭС нет», — передаёт сообщение РИА Новости.

Уточняется, что четыре блока станции находятся в состоянии «холодного останова», один блок — в состоянии «горячего останова» и ещё один блок — в состоянии «останова для ремонта».

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС.

Он отметил, что прочие заявления киевских властей являются отвлекающим манёвром.

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что украинская пропаганда по отношению к работникам Запорожской АЭС стала значительно примитивнее и агрессивнее.