Карчаа: пропаганда Киева по отношению к сотрудникам Запорожской АЭС стала агрессивнее

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что украинская пропаганда по отношению к работникам Запорожской АЭС стала значительно примитивнее и агрессивнее.

Об этом сообщает ТАСС.

«По содержанию, стилистике и форме украинская пропаганда стала примитивнее, значительно агрессивнее и истеричнее», — сказал Карчаа.

При этом, что касается количества поступающих угроз, по словам Карчаа, их число возросло «не особо» сильно.

Ранее сообщалось, что сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей.

Также в «Росэнергоатоме» заявили, что ВСУ не отказались от планов силового захвата ЗАЭС.