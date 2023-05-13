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Карчаа: пропаганда Киева по отношению к сотрудникам Запорожской АЭС стала агрессивнее

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Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что украинская пропаганда по отношению к работникам Запорожской АЭС стала значительно примитивнее и агрессивнее.

Об этом сообщает ТАСС.

«По содержанию, стилистике и форме украинская пропаганда стала примитивнее, значительно агрессивнее и истеричнее», — сказал Карчаа.

При этом, что касается количества поступающих угроз, по словам Карчаа, их число возросло «не особо» сильно.

Ранее сообщалось, что сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей.

Также в «Росэнергоатоме» заявили, что ВСУ не отказались от планов силового захвата ЗАЭС.

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