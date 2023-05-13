Карчаа: пропаганда Киева по отношению к сотрудникам Запорожской АЭС стала агрессивнее
Об этом сообщает ТАСС.
«По содержанию, стилистике и форме украинская пропаганда стала примитивнее, значительно агрессивнее и истеричнее», — сказал Карчаа.
При этом, что касается количества поступающих угроз, по словам Карчаа, их число возросло «не особо» сильно.
Ранее сообщалось, что сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей.
Также в «Росэнергоатоме» заявили, что ВСУ не отказались от планов силового захвата ЗАЭС.