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В «Росэнергоатоме» заявили, что ВСУ не отказались от планов силового захвата ЗАЭС

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Киевские власти не отказались от планов силового захвата Запорожской АЭС, заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
В «Росэнергоатоме» заявили, что ВСУ не отказались от планов силового захвата ЗАЭС
  • РИА Новости

Ранее глава украинского «Энергоатома» Пётр Котин заявил, что украинские военные в случае контрнаступления могут обойти Запорожскую АЭС для сохранения целостности ядерного объекта.

«Цель подобного рода вбросов для меня очевидна — дезинформировать, дезориентировать нас и заодно предстать в глазах мирового сообщества хорошими парнями, которые якобы заботятся о ядерной безопасности», — заявил Карчаа, его слова приводит ТАСС.

Карчаа отметил, что идея применения силы в отношении атомной станции «находится в головах и намерениях» украинских властей и западных кураторов.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что на Запорожской АЭС остановлена работа всех блоков.

Более 1,5 тыс. жителей региона перемещены в районы, находящиеся далеко от обстрелов Вооружёнными силами Украины.

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