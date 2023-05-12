В «Росэнергоатоме» заявили, что ВСУ не отказались от планов силового захвата ЗАЭС

Киевские власти не отказались от планов силового захвата Запорожской АЭС, заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Ранее глава украинского «Энергоатома» Пётр Котин заявил, что украинские военные в случае контрнаступления могут обойти Запорожскую АЭС для сохранения целостности ядерного объекта.

«Цель подобного рода вбросов для меня очевидна — дезинформировать, дезориентировать нас и заодно предстать в глазах мирового сообщества хорошими парнями, которые якобы заботятся о ядерной безопасности», — заявил Карчаа, его слова приводит ТАСС.

Карчаа отметил, что идея применения силы в отношении атомной станции «находится в головах и намерениях» украинских властей и западных кураторов.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что на Запорожской АЭС остановлена работа всех блоков.

Более 1,5 тыс. жителей региона перемещены в районы, находящиеся далеко от обстрелов Вооружёнными силами Украины.