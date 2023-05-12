В «Росэнергоатоме» заявили, что ВСУ не отказались от планов силового захвата ЗАЭС
- РИА Новости
Ранее глава украинского «Энергоатома» Пётр Котин заявил, что украинские военные в случае контрнаступления могут обойти Запорожскую АЭС для сохранения целостности ядерного объекта.
«Цель подобного рода вбросов для меня очевидна — дезинформировать, дезориентировать нас и заодно предстать в глазах мирового сообщества хорошими парнями, которые якобы заботятся о ядерной безопасности», — заявил Карчаа, его слова приводит ТАСС.
Карчаа отметил, что идея применения силы в отношении атомной станции «находится в головах и намерениях» украинских властей и западных кураторов.
Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что на Запорожской АЭС остановлена работа всех блоков.
Более 1,5 тыс. жителей региона перемещены в районы, находящиеся далеко от обстрелов Вооружёнными силами Украины.