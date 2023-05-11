Глава «Энергоатома» заявил, что ВСУ при наступлении попробуют обойти Запорожскую АЭС

Президент украинского «Энергоатома» Пётр Котин заявил, что украинские военные в случае контрнаступления могут обойти Запорожскую АЭС для сохранения целостности ядерного объекта.

«В этом (в применении силы. — RT) нет необходимости. Всё, что нужно, — это просто перерезать связь между Запорожской АЭС и Крымом», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что на Запорожской АЭС остановлена работа всех блоков.

Более 1,5 тыс. жителей региона перемещены в районы, находящиеся далеко от обстрелов Вооружёнными силами Украины.