Балицкий: более 1,5 тысячи жителей Запорожской области перемещены в безопасные районы
- РИА Новости
Об этом Балицкий написал в Telegram.
«С территории пяти районов и двух прифронтовых городов организованно перемещены уже 1552 человека», — рассказал он.
Он добавил, что в том числе перемещены 632 несовершеннолетних гражданина.
5 мая власти Запорожской области приняли решение частично вывезти жителей 18 населённых пунктов.
Позже председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области могут расширить список населённых пунктов для частичной эвакуации.