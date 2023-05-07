Балицкий: более 1,5 тысячи жителей Запорожской области перемещены в безопасные районы

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что более 1,5 тыс. жителей региона перемещены в районы, безопасные от обстрелов Вооружёнными силами Украины.

Об этом Балицкий написал в Telegram.

«С территории пяти районов и двух прифронтовых городов организованно перемещены уже 1552 человека», — рассказал он.

Он добавил, что в том числе перемещены 632 несовершеннолетних гражданина.

5 мая власти Запорожской области приняли решение частично вывезти жителей 18 населённых пунктов.

Позже председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области могут расширить список населённых пунктов для частичной эвакуации.