Рогов: в Запорожской области могут расширить список населённых пунктов для эвакуации

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области могут расширить список населённых пунктов для частичной эвакуации.

«Не все населённые пункты попали в список на частичную эвакуацию, так что, думаю, он будет расширен», — сказал РИА Новости Рогов.

Он также подчеркнул, что данный шаг является мерой предосторожности, так как российская сторона стремится обезопасить своих граждан от обстрелов украинских террористов.

Ранее Рогов заявил, что всеобщей эвакуации в Запорожской области нет, людей вывозят на добровольных началах.

5 мая власти Запорожской области приняли решение частично вывезти жителей 18 населённых пунктов.