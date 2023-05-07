Рогов заявил о планах Киева захватить Запорожскую АЭС

Украинские войска в рамках контрнаступления планируют попытаться захватить Запорожскую АЭС, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, чтобы создать там плацдарм на левом берегу Днепра. Они этого даже не скрывают», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рогова, тактика и стратегия будущей атаки ВСУ в регионе принадлежит кураторам из США и Великобритании.

Ранее он призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси прекратить «ритуальные танцы» вокруг ситуации с Запорожской АЭС.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что на Запорожской АЭС остановлена работа всех блоков.

Более 1,5 тыс. жителей региона перемещены в районы, безопасные от обстрелов Вооружёнными силами Украины.