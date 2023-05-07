Рогов заявил о планах Киева захватить Запорожскую АЭС
- РИА Новости
«В планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, чтобы создать там плацдарм на левом берегу Днепра. Они этого даже не скрывают», — цитирует его РИА Новости.
По словам Рогова, тактика и стратегия будущей атаки ВСУ в регионе принадлежит кураторам из США и Великобритании.
Ранее он призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси прекратить «ритуальные танцы» вокруг ситуации с Запорожской АЭС.
Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что на Запорожской АЭС остановлена работа всех блоков.
Более 1,5 тыс. жителей региона перемещены в районы, безопасные от обстрелов Вооружёнными силами Украины.