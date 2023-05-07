Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ прекратить «ритуальные танцы» вокруг ситуации с ЗАЭС

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси прекратить «ритуальные танцы» вокруг ситуации с Запорожской АЭС.
Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ прекратить «ритуальные танцы» вокруг ситуации с ЗАЭС
  • Gettyimages.ru

«Всё это напоминает ритуальные танцы, которые давно уже пора прекратить. Гросси постоянно заявляет об обеспокоенности чем-либо, но не говорит главного — единственная опасность для Запорожской АЭС исходит от режима Зеленского», — сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, высказывания Гросси также могут говорить о подготовке украинской стороной провокации в отношении объекта, а МАГАТЭ «заранее готовит себе алиби».

«Потом Гросси сможет по классике говорить, что предупреждал, но его не послушались. Если МАГАТЭ ещё сохраняет свой вес, то организация должна вмешаться», — добавил он.

Ранее Гросси заявил, что ситуация в районе Запорожской АЭС становится более непредсказуемой и «потенциально опасной».

Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что на Запорожской АЭС остановлена работа всех блоков.

Более 1,5 тыс. жителей региона перемещены в районы, безопасные от обстрелов Вооружёнными силами Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить