Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси прекратить «ритуальные танцы» вокруг ситуации с Запорожской АЭС.

«Всё это напоминает ритуальные танцы, которые давно уже пора прекратить. Гросси постоянно заявляет об обеспокоенности чем-либо, но не говорит главного — единственная опасность для Запорожской АЭС исходит от режима Зеленского», — сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, высказывания Гросси также могут говорить о подготовке украинской стороной провокации в отношении объекта, а МАГАТЭ «заранее готовит себе алиби».

«Потом Гросси сможет по классике говорить, что предупреждал, но его не послушались. Если МАГАТЭ ещё сохраняет свой вес, то организация должна вмешаться», — добавил он.

Ранее Гросси заявил, что ситуация в районе Запорожской АЭС становится более непредсказуемой и «потенциально опасной».

Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что на Запорожской АЭС остановлена работа всех блоков.

Более 1,5 тыс. жителей региона перемещены в районы, безопасные от обстрелов Вооружёнными силами Украины.