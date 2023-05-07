Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ прекратить «ритуальные танцы» вокруг ситуации с ЗАЭС
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«Всё это напоминает ритуальные танцы, которые давно уже пора прекратить. Гросси постоянно заявляет об обеспокоенности чем-либо, но не говорит главного — единственная опасность для Запорожской АЭС исходит от режима Зеленского», — сказал он РИА Новости.
По словам Рогова, высказывания Гросси также могут говорить о подготовке украинской стороной провокации в отношении объекта, а МАГАТЭ «заранее готовит себе алиби».
«Потом Гросси сможет по классике говорить, что предупреждал, но его не послушались. Если МАГАТЭ ещё сохраняет свой вес, то организация должна вмешаться», — добавил он.
Ранее Гросси заявил, что ситуация в районе Запорожской АЭС становится более непредсказуемой и «потенциально опасной».
Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что на Запорожской АЭС остановлена работа всех блоков.
Более 1,5 тыс. жителей региона перемещены в районы, безопасные от обстрелов Вооружёнными силами Украины.