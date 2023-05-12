Рогов: сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей
Об этом пишет РИА Новости.
«Людей пытаются запугать, публикуют личные данные в соцсетях, а также угрожают расправой и убийствами. Это делается как публично, так и лично присылают сообщения через различные мессенджеры», — рассказал Рогов.
Он подчеркнул, что это попытка киевского режима сорвать восстановительные процессы на атомной станции.
Станция продолжает свою работу. Никакой эвакуации, о которой заявляет украинская сторона, не проводится, добавил Рогов.
Ранее президент украинского «Энергоатома» Пётр Котин заявил, что украинские военные в случае контрнаступления могут обойти Запорожскую АЭС для сохранения целостности ядерного объекта.
7 мая Рогов заявил, что украинские войска в рамках контрнаступления планируют попытаться захватить Запорожскую АЭС.
По его словам, тактика и стратегия будущей атаки ВСУ в регионе принадлежат кураторам из США и Великобритании.