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Рогов: сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей

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Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сотрудникам Запорожской АЭС поступают сообщения с угрозами расправой от киевских властей.

Об этом пишет РИА Новости.

«Людей пытаются запугать, публикуют личные данные в соцсетях, а также угрожают расправой и убийствами. Это делается как публично, так и лично присылают сообщения через различные мессенджеры», — рассказал Рогов.

Он подчеркнул, что это попытка киевского режима сорвать восстановительные процессы на атомной станции.

Станция продолжает свою работу. Никакой эвакуации, о которой заявляет украинская сторона, не проводится, добавил Рогов.

Ранее президент украинского «Энергоатома» Пётр Котин заявил, что украинские военные в случае контрнаступления могут обойти Запорожскую АЭС для сохранения целостности ядерного объекта.

7 мая Рогов заявил, что украинские войска в рамках контрнаступления планируют попытаться захватить Запорожскую АЭС.

По его словам, тактика и стратегия будущей атаки ВСУ в регионе принадлежат кураторам из США и Великобритании. 

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